La Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio di Renato Guttuso ricorda il sacrificio compiuto da tutti i popoli oppressi per liberare la loro terra. Un quadro sovranista, dunque? Non esageriamo. Sicuramente è un’opera di cui si è innamorata una sovranista, la premier italiana Giorgia Meloni, che come racconta Franco Bechis, su Open, è stata vittima di un vero e proprio colpo di fulmine nel corso di un incontro ufficiale alla Gnam di Roma. Da quella folgorazione ne è scaturita la richiesta di prestito, transitata però per gli eredi del grande leader del Pci Enrico Berlinguer, a ttraverso una fondazione a lui dedicata che detiene molti dei dipinti del pittore “comunista” Renato Guttuso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni s’innamora di un quadro con Garibaldi, i Mille e il Tricolore. E lo ottiene dagli eredi di Berlinguer

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