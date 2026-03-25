Dopo le dimissioni di un sottosegretario alla Giustizia e del capo di gabinetto, la presidente del Consiglio ha commentato la decisione, esprimendo apprezzamento per la scelta di dimettersi e ringraziando per il lavoro svolto. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, che hanno seguito gli sviluppi delle dimissioni e le dichiarazioni ufficiali.

Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “apprezzamento per la scelta di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”. Nella nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Malgrado le voci di possibili dimissioni che si sono susseguita per tutta la giornata, la ministra del Turismo ha continuato oggi a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non è stata presente fisicamente al ministero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Meloni: ‘Santanchè si dimetta come Delmastro e Bartolozzi’

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