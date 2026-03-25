Meloni sacrifica Delmastro Bartolozzi e forse Santanché ma la domanda è perché fossero ancora lì

In Italia nel 2026, tre esponenti del governo si sono dimessi in seguito alla sconfitta referendaria sulla giustizia. Si tratta di Delmastro, Bartolozzi e probabilmente Santanché, che avevano ancora incarichi nonostante le controversie legate alle loro attività. La decisione di lasciare le cariche arriva dopo che il risultato referendario ha messo in discussione la stabilità politica, lasciando spazio a interpretazioni sulla tempistica delle dimissioni.

in un Paese normale Delmastro, Bortolozzi e Santanché non si sarebbero dimessi oggi, ma anni fa. Ma siamo nell'Italia del 2026 e si sono dimessi ora solo perché Giorgia Meloni ha perso il referendum sulla giustizia e servono colpevoli da dare in pasto al popolo al posto suo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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