meloni reloaded

Giorgia Meloni è tornata a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio, senza modifiche rispetto al passato. È la prima donna a sedersi a Palazzo Chigi, e la sua nomina segna il suo ritorno in questa posizione. La sua presenza nel governo precedente e questa nuova nomina sono gli unici elementi distintivi di questa fase politica.

Giorgia Meloni non è cambiata. È semplicemente tornata. Una versione reloaded della prima donna eletta a Palazzo Chigi. Non è un caso che abbia commentato subito la sconfitta nel referendum sulla giustizia. Non era un atto dovuto, perché aveva chiarito che la strada del giudizio popolare non si incrociava con quella del governo. Ma i leader politici fanno così: quando l'incendio è grosso, sono quelli che entrano per primi. La premier di quel referendum ha guardato l'anima. Quel No contiene un atto di accusa contro la destra che siede a Palazzo Chigi su mandato degli italiani, che non ha nulla a che vedere con la natura tecnica del quesito, né con la riforma voluta da Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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