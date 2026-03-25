La ministra del Turismo ha confermato di non aver intenzione di dimettersi, nonostante le pressioni giunte dalla premier. In un momento di tensione politica, la funzionaria si è mantenuta in silenzio, rifiutando di rispondere alle richieste di rimozione avanzate dalla leader di governo. La situazione resta senza una decisione ufficiale e la ministra ha deciso di non commentare ulteriormente.

Daniela Santanchè non si dimette, almeno per ora. La ministra del Turismo si è trincerata dietro il silenzio, ma da quanto filtra è decisa a non accogliere la sollecitazione di Giorgia Meloni, che l’ha (quasi) pubblicamente invitata a fare un passo indietro. Nella serata di ieri, martedì 24 marzo, all’indomani della vittoria del No al referendum sulla riforma della magistratura, la presidente del Consiglio ha diffuso una nota in cui ha espresso “apprezzamento” per le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario e capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. “Auspico che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Meloni in pressing, ma Santanchè non si dimette

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