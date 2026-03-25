Meloni in Algeria | Rafforziamo il flusso della fornitura di gas Colloqui Usa-Iran? Un’ottima notizia

Il presidente del Consiglio italiano ha visitato l’Algeria, parlando di un rafforzamento della collaborazione nel settore energetico. Ha annunciato un potenziamento dei flussi di fornitura di gas e ha fatto riferimento a una cooperazione consolidata, che coinvolge anche gli operatori nazionali. Durante la visita, ha menzionato anche le possibilità di sviluppare nuovi settori come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Inoltre, ha commentato positivamente i colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran.

«Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente quello energetico: abbiamo deciso di rafforzare una collaborazione già solidissima, che coinvolge anche i nostri operatori, lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche, in prospettiva, di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia». Queste le parole della premier Giorgia Meloni, dopo aver concluso il bilaterale con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. La presidente del Consiglio è volata ad Algeri per proseguire con il partenariato strategico con i Paesi africani, previsto dal Piano Mattei. In... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni in Algeria: “Rafforziamo il flusso della fornitura di gas. Colloqui Usa-Iran? Un’ottima notizia” Articoli correlati Meloni: «Rafforziamo cooperazione con l'Algeria e il flusso di gas. Colloqui Usa-Iran? Ottima notizia»«Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d... Leggi anche: Italia-Algeria, Meloni: “Rafforziamo flusso fornitura gas” Aggiornamenti e notizie su Meloni in Algeria Rafforziamo il flusso... Argomenti discussi: Conte e Schlein si scaldano: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo Chigi; Italia-Algeria, Meloni: Rafforziamo flusso fornitura gas. Meloni: «Rafforziamo cooperazione con l'Algeria e il flusso di gas. Colloqui Usa-Iran? Ottima notizia»«Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di ... leggo.it