Meloni depone una corona al Monumento del Martire ad Algeri – Il video

Il 25 marzo 2026, durante una visita ufficiale ad Algeri, il Presidente del Consiglio italiano ha deposto una corona al Monumento dei Martiri. L’evento si è svolto nella capitale algerina, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle dichiarazioni rilasciate. Un video dell’atto è stato diffuso dall’agenzia di stampa.

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