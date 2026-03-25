Melissa Fracassini nuova stella del mezzofondo | dai problemi fisici all’argento mondiale a Run2u

Una atleta del mezzofondo, dopo aver affrontato problemi fisici e pause forzate, ha conquistato un secondo posto ai campionati mondiali in una gara organizzata da Run2u. La sua carriera è contraddistinta da ricorsi e recuperi, e la sua presenza sul podio rappresenta un risultato importante dopo un lungo percorso di recupero e sacrifici.

Ci sono storie che vanno oltre i risultati. Storie fatte di stop forzati, sacrifici silenziosi e una voglia incredibile di tornare più forti. Questa è la storia di Melissa Fracassini. Dai problemi fisici che l’hanno fermata per anni, fino alla rinascita con titoli italiani, convocazioni in Nazionale e l’argento ai Mondiali universitari di cross. Preparati a entrare nella mente di una delle giovani promesse più forti dell’atletica italiana. Nella puntata 11 del 2026 di Run2u ospitiamo Melissa Fracassini, una delle giovani promesse più interessanti del mezzofondo italiano. Ci racconterà cosa significa inseguire un sogno quando tutto sembra remare contro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Melissa Fracassini nuova stella del mezzofondo: dai problemi fisici all’argento mondiale a Run2u. Articoli correlati Leggi anche: Da Cefalù all’Europa: Vittore Borromini, la nuova promessa del mezzofondo italiano a Run2U Gennaiola 2026, trionfano Kibet e la perugina Melissa FracassiniASSISI - È stata un’edizione da incorniciare la 42ª Gennaiola, andata in scena ieri a Santa Maria degli Angeli, confermando la manifestazione come... Melissa Fracassini nuova stella del mezzofondo: dai problemi fisici all’argento mondiale a Run2u.