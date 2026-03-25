Medio Oriente Netanyahu | Amplieremo zona di sicurezza in Libano

Le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di aver eliminato una minaccia di invasione terrestre nel nord del Paese e di aver stabilito una zona di sicurezza in Libano. Il premier israeliano ha annunciato l’intenzione di ampliare ulteriormente questa area di protezione. Le autorità militari hanno riferito di aver creato una zona cuscinetto che impedisce l’ingresso di forze ostili provenienti dal vicino paese.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato la minaccia di un’invasione di terra ostile nel nord del Paese e creato una “vera e propria zona cuscinetto” in Libano che impedisce tale invasione. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un incontro con le autorità nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo riporta Haaretz. “Stiamo ampliando questa fascia di sicurezza per eliminare la minaccia del fuoco anticarro sulle nostre comunità e creare una zona cuscinetto più ampia”, ha aggiunto Netanyahu. Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali: il servizio arriva in dieci nuove province New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medio Oriente, Netanyahu: "Amplieremo zona di sicurezza in Libano" Articoli correlati Medio Oriente, Netanyahu ai funerali di un ostaggioIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha partecipato per la prima volta al funerale di un ostaggio restituito da Hamas. Medio Oriente, attesa per l’incontro Netanyahu-TrumpC’è attesa per l’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex presidente Donald Trump sulla crisi iraniana.