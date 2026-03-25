Durante una visita in Algeria, la presidente del Consiglio ha affermato che l'Italia collabora con paesi del Medio Oriente in diversi settori, tra cui l'energia. Ha sottolineato che sono molteplici le aree di cooperazione tra i due paesi. La visita si inserisce in un quadro di dialogo tra le nazioni e mira a rafforzare i legami bilaterali.

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c'è l'ambito energetico. Con il presidente Tebboune abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima collaborazione, che coinvolge anche i nostri due campioni nazionali, Eni e Sonatrach, anche lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l'esplorazione offshore. Questo consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria all'Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, Meloni “L'Italia lavora per la stabilità”

Articoli correlati

Meloni in Giappone: "Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente"(LaPresse) Difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto è la strada maestra per assicurare pace e prosperità globali.

Leggi anche: Meloni: Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente

Medio Oriente, Meloni: Fase difficile ma impegnati per sicurezza e ricerca pace

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Inflazione e crisi in Medio Oriente, torna il Decreto Aiuti: il piano del governo Meloni per imprese e famiglie; Referendum, Medio Oriente e non solo, Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez e Mr. Marra; Libano, si spacca il G7. Meloni frena sullo Stretto: Un passo verso la guerra; Medio Oriente: l'Italia punta sulla diplomazia, la cautela su Hormuz.

Medio Oriente, Meloni L'Italia lavora per la stabilitàALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c’è l’ambito energetico. iltempo.it

Medio Oriente, Meloni Dall'Italia sostegno a ogni iniziativa per la stabilitàALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) - Chiaramente credo che l'ipotesi di colloquio in corso tra Stati Uniti e Iran costituirebbe un'ottima ... stream24.ilsole24ore.com

MEDIO ORIENTE | Media Iran: "Negoziato illogico, Teheran non accetta il cessate il fuoco". Bloomberg cita l'agenzia Fars: "Gli Usa violano gli accordi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/25/medio-oriente-media-entro-48-ore-prevista-svolta - facebook.com facebook

Fino al 25 marzo #RaccoltaFondi straordinaria con #NumeroSolidale 45525 promossa da @crocerossa, @UNICEF_Italia, @UNHCRItalia per rispondere alla grave emergenza umanitaria in corso in Medio Oriente e assicurare cure, protezione, rifugi e kit di pri x.com