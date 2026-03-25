Le autorità hanno sequestrato beni per un valore di 11 milioni di euro in un’indagine che coinvolge 36 imprese tra la Puglia e Milano. Le indagini hanno accertato l’utilizzo di società fittizie, fatture false e un flusso di denaro illecito che attraversava diverse regioni. Il procedimento si concentra su un sistema di frode fiscale di lunga data, con operazioni che non sono mai state realizzate.

Un sistema collaudato di società "cartiere", fatture per operazioni mai avvenute e un vorticoso giro di denaro sporco che arrivava fino alle porte di Milano. La guardia di finanza di Trani ha smantellato una maxi evasione fiscale da 18 milioni di euro, portando al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 11 milioni di euro e 7 immobili. L'inchiesta, denominata "Trio" e coordinata dalla procura della Repubblica di Trani, vede coinvolti 23 amministratori e 36 imprese, gran parte delle quali con sede nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, il cuore della frode risiedeva nell'utilizzo di società inesistenti, prive di strutture operative o personale, create al solo scopo di emettere fatture false. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Maxifrode fiscale tra la Puglia e Milano: sequestri per 11 milioni, coinvolte 36 imprese

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