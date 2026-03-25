La Polizia Municipale di Firenze, in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune, ha concluso un’operazione volta a contrastare l’evasione fiscale nel settore alberghiero del centro storico. Durante le indagini sono stati scoperti casi di frode fiscale che hanno portato alla scoperta di centinaia di migliaia di euro non dichiarati. L’intervento ha coinvolto diverse strutture ricettive della zona.

Una vasta operazione di contrasto all’evasione fiscale nel settore turistico-ricettivo è stata portata a termine con successo dalla Polizia Municipale di Firenze, in stretta sinergia con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune. L’indagine ha permesso di individuare “un’importante sottrazione di fondi legata al mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte di due strutture alberghiere situate nel centro storico”. Lo rende noto il Comune di Firenze. L’attività investigativa, condotta dagli operatori del Reparto Antievasione della Polizia Municipale, è partita alcune settimane fa a seguito di incroci di dati e analisi economico-finanziarie mirate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Maxi evasione fiscale degli alberghi in centro storico, "spariti" centinaia di migliaia di euro

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