Un calciatore dilettante ha raggiunto un record unico nel suo genere, segnando gol in tutte le categorie dal massimo campionato fino alla Terza. Dopo aver realizzato un lungo record di reti, ha annunciato che si fermerà. L’atleta ha raccontato di aver vissuto un momento emozionante quando l’arbitro ha indicato il rigore decisivo.

Trescore Cremasco (Cremona), 25 marzo 2026 – “Quando l’arbitro ha indicato il dischetto mi è passata davanti tutta la vita. Ma dovevo ancora segnare. Il pallone pesava cento chili. Un bel respiro e “dai, calcio come sempre, secco e nell’angolino“. È entrato. E giù le lacrime: le ho viste negli occhi di tanti, in tribuna c’era tutta la mia famiglia. Ho pianto per il record. E perché ho capito che era l’ultimo go l”. L’ultimo di un centinaio, firmati Mattia Marchesetti. In tutte le categorie. Dalla Serie A dei boati e dall’erba verdissima, fin giù alla Terza, su campi spelacchiati e al profumo di salamella. Polvere, ma di stelle. Magia, senza categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mattia Marchesetti, il recordman del gol dalla A alla Terza categoria: “Sempre a segno, ora smetto”

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