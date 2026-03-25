Matteo Pardi a capo di HSBC Europa Regno Unito e Americhe

Matteo Pardi è stato nominato interim CEO di HSBC per Europa, Regno Unito e Americhe. In questa posizione, continuerà a svolgere le responsabilità già assegnate. La nomina riguarda un ruolo temporaneo, che si aggiunge alle funzioni che già ricopriva all’interno della stessa organizzazione. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti modifiche nella gestione dell’azienda.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Matteo Pardi assume ad interim il ruolo di Ceo di HSBC per Europa, Regno Unito e Americhe, mantenendo le responsabilità già in essere. Pardi entra in HSBC nel 2001 con l’obiettivo di sviluppare la presenza di HSBC Asset Management in Italia. Nel tempo ricopre diversi ruoli di vertice, acquisendo una solida esperienza nella gestione dei mercati dell’Europa Continentale e del Medio Oriente. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Portali eCommerce B2B: perché molti non funzionano (e cosa sta cambiando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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