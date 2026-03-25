Matteo Dossini orgoglio sangiovannese nella Fiorentina che ha trionfato al Torneo di Viareggio

La Fiorentina ha conquistato il Torneo di Viareggio dopo 34 anni, con un successo che ha visto tra i protagonisti un giocatore proveniente da Sangiovanni. La competizione si è svolta ad Arezzo e si è conclusa il 25 marzo 2026, portando la squadra viola a ottenere il titolo in una delle sue più lunghe parentesi di vittoria.

Arezzo, 25 marzo 2026 – La Fiorentina è tornata a vincere il Torneo di Viareggio dopo 34 anni, e tra i protagonisti c’è un talento sangiovannese d.o.c.: Matteo Dossini. Dopo l’esperienza come secondo sulla panchina azzurra, da questa stagione Dossini segue l’Under 18 gigliata di Capparella, ricoprendo il ruolo di aiuto allenatore e match analyst. La finale contro i croati del Rijeka Fiume si è conclusa 4-1 dopo i tempi supplementari, regalando una grande soddisfazione a tutto l’ambiente viola e al giovane sangiovannese, visibilmente raggiante sul terreno di gioco al termine del match. La Coppa Carnevale resta una vetrina fondamentale per il calcio giovanile, seppur ridimensionata rispetto al passato, quando le finali allo stadio dei “Pini” attiravano fino a diecimila spettatori e numerosi dirigenti e osservatori in cerca di talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Matteo Dossini, orgoglio sangiovannese nella Fiorentina che ha trionfato al Torneo di Viareggio Articoli correlati Orgoglio italiano a Berlino: l'attrice romana, al suo debutto da regista, ha trionfato tra i giovani europei(askanews) – C’è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l’opera prima di Greta Scarano, La vita da grandi, con Matilda... Cavese, tesserato un centrocampista che ha vinto il torneo di ViareggioLa Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Elia Visconti.