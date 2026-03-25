Matteo Cambi, noto per aver rivoluzionato il settore della moda alla fine degli anni ’90 con il marchio Guru, è tornato a Parma, città che ha avuto un ruolo centrale nella sua vita. La sua storia, fatta di successi e momenti difficili, è ora oggetto di attenzione pubblica. Dopo un passato segnato da eccessi e da un periodo in cella, Cambi afferma di vivere ora con serenità.

L’imprenditore parmigiano, fondatore di Guru, si racconta a La Repubblica. La sua storia diventa una serie su Sky Crime Un passato fatto di eccessi e successo globale, ma anche di caduta e rinascita. A Parma torna al centro dell’attenzione la storia di Matteo Cambi, l’imprenditore che alla fine degli anni ’90 rivoluzionò il mondo della moda con il marchio Guru. Oggi Cambi si racconta senza filtri in una lunga intervista a La Repubblica, ripercorrendo una parabola personale e professionale che lo ha portato dalle stelle alle stalle. «Ringrazio di essere qui, con la mia famiglia e una gran voglia di vivere. Sono pacificato», spiega. Ma il bilancio resta complesso: «A volte penso a quello che avrei potuto costruire, altre volte so che avrei comunque distrutto tutto con gli eccessi». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Matteo Cambi: "Dal successo al carcere, oggi vivo con serenità"

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