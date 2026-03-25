Matteo Bianchi rinuncia al Parlamento | Nessuno degno di sostituire Bossi Lo scranno va a Manuela Maffioli

Matteo Bianchi ha annunciato di non voler prendere il posto nel Parlamento lasciato libero dal fondatore della Lega, deceduto il 19 marzo scorso. Bianchi, che in passato ha ricoperto il ruolo di sindaco e candidato a Varese, ha dichiarato di ritenere che nessuno possa sostituire adeguatamente il leader scomparso. Il seggio sarà occupato da Manuela Maffioli.

Varese, 25 marzo 2026 – Matteo Bianchi (ex sindaco di Morazzone, ex candidato sindaco a Varese e deputato del Carroccio fino al 2018) ha deciso di non subentrare in Parlamento al posto del fondatore della Lega morto lo scorso 19 marzo a 84 anni. Il motivo? Secondo Bianchi nessuno è degno di sostituire il Senatùr. "La scomparsa di Umberto Bossi - ha osservato - segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Nessuno può dirsi davvero degno di sostituirlo. Dopo aver riflettuto e aver condiviso questa decisione con le persone a me più vicine, ho deciso di non procedere con il subentro" ha fatto sapere. A prendere lo scranno del leader della Lega alla Camera sarà quindi Manuela Maffioli, ex vicesindaca di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Bianchi rinuncia al Parlamento: “Nessuno degno di sostituire Bossi”. Lo scranno va a Manuela Maffioli Articoli correlati Matteo Luigi Bianchi, il deputato che subentra a Bossi: “Ma nessuno è degno della sua eredità”Varese, 21 marzo 2026 – Sarà Matteo Luigi Bianchi a subentrare alla Camera nel seggio del collegio plurinominale Lombardia 2, vacante dopo la morte... Funerale di popolo e piazza calda. Un addio degno del miglior BossiA Pontida l’ultimo saluto dei militanti all’Umberto, l’uomo che ha regalato un sogno al Nord. Una selezione di notizie su Matteo Bianchi Argomenti discussi: Bianchi a Roma al posto di Bossi? Non ho deciso. Pronta Manuela Maffioli. Matteo Bianchi rinuncia al Parlamento: Nessuno degno di sostituire Bossi. Lo scranno va a Manuela MaffioliLa motivazione della scelta: una decisione che nasce non da una rinuncia, ma dalla convinzione che oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti. In Parlament ... msn.com Eredità Bossi: Matteo Bianchi rinuncia al seggio alla Camera, Maffioli sostituirà il Senatur a MontecitorioUna scelta sofferta ma decisa, comunicata attraverso una lettera che mescola rispetto per la storia del movimento e una precisa visione del proprio futuro politico, più orientato alla dimensione terri ... varesenews.it