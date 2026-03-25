mataran stoffa da leader colaciuri e perrotti in volo

Dopo oltre tre decenni, il cielo sopra Viareggio si è nuovamente colorato di viola, segnando una vittoria che rappresenta anche una prospettiva futura per la squadra locale. La vittoria di quest’anno ha avuto come protagonisti due giocatori che hanno raggiunto importanti traguardi personali, mentre i tifosi hanno assistito a un momento di grande entusiasmo e partecipazione.

Trentaquattro anni dopo, il cielo sopra Viareggio è tornato a tingersi di viola. E quella in Versilia non è stata solo una vittoria, ma soprattutto una dichiarazione di futuro. La Fiorentina Under-18 ha riportato a casa la Coppa Carnevale al termine di un percorso entusiasmante, costruito sul talento e una sorprendente maturità. E se la finale contro il Rijeka ha consacrato Federico Croci, mattatore con due gol e un assist, è l’intero gruppo ad aver acceso i riflettori su una generazione che promette di far parlare a lungo di sé. Tra i nomi da cerchiare in rosso spicca Federico Matarán, autentico faro della squadra: classe 2008, nato a Buenos Aires e arrivato a Firenze dall’Uruguay nell’estate del 2024, il centrocampista ha unito qualità e concretezza: quattro reti, premio di miglior giocatore del torneo e una duttilità rara per l’età. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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