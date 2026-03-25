Un membro dell’assemblea regionale ha presentato un’interrogazione in merito alla situazione dei massofisioterapisti in Sicilia, sottolineando l’esigenza di chiarimenti rapidi. La richiesta mira a evitare interpretazioni che possano compromettere l’attività professionale di questa categoria, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo per garantire la continuità delle prestazioni.

“È necessario fare chiarezza immediata sulla situazione dei massofisioterapisti in Sicilia, evitando interpretazioni che rischiano di mettere in ginocchio un intero comparto”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Ars, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al presidente della Regione, Renato Schifani e all'assessore alla Salute, Daniela Faraoni. “Il settore - prosegue - sta vivendo un momento di forte allarme a causa di una lettura eccessivamente rigida di una recente sentenza del Tar Lazio. Un’interpretazione che, se applicata in modo generalizzato, rischia di penalizzare ingiustamente centinaia di professionisti che operano nel rispetto delle norme”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Massofisioterapisti, interrogazione di Figuccia: "No al blocco della professione in Sicilia"

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