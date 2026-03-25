Martina Franca via alla riorganizzazione dell’archivio comunale

A Martina Franca è iniziata la riorganizzazione degli archivi comunali, con l’obiettivo di centralizzare la documentazione. Il nuovo deposito si trova in una sezione dell’ex Istituto Don Milani. L’intervento riguarda gli archivi cartacei del Comune, che saranno riuniti e conservati in un’unica sede.

Tarantini Time Quotidiano Ha preso il via a Martina Franca il lavoro di riorganizzazione degli archivi cartacei del Comune, con l’obiettivo di riunire e conservare la documentazione in un’unica sede individuata in una parte dell’ex Istituto Don Milani. Le operazioni sono iniziate nella mattinata del 25 marzo con il prelievo dei documenti custoditi negli immobili comunali dello stadio Pergolo e del PalaWojtyla. Si tratta di materiale che copre un arco temporale dagli anni Cinquanta fino ai primi anni Duemila. Attualmente gli archivi sono distribuiti in diverse sedi, tra cui il Centro Servizi di piazza Filippo D’Angiò e la Biblioteca di comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, via alla riorganizzazione dell’archivio comunale Articoli correlati Martina Franca, Fabbrica Rossa, arriva il “libromat” nella villetta comunaleTarantini Time Quotidiano Un “libromat” sorgerà all’interno della villetta comunale di Fabbrica Rossa grazie al patto di collaborazione siglato tra... Martina Franca: il 12 aprile nel parco comunale Pianelle una cerimonia per il micologo Marcello Palmisano Morto nei mesi scorsiDi seguito la comunicazione dell’associazione micologica: Domenica 12 aprile 2026 alle ore 11,00 presso il parco comunale Pianelle (centro servizi)... Altri aggiornamenti su Martina Franca Temi più discussi: Martina Franca, scoppia l'incendio in un appartamento: intossicato un uomo; Martina Franca: esercizi spirituali alla Sant’Antonio; Martina Franca: ladro seriale denunciato dalla Polizia di Stato; Il Convento delle Monacelle. Dai Caracciolo in poi... - Martina Franca. Martina Franca, rapina alle Poste di via Alberobello: bottino da 100mila euroMARTINA FRANCA - Ammonta a 100mila euro il bottino della rapina avvenuta quesra mattina all’ufficio postale di via Alberobello a Martina Franca. Poco prima dell’apertura, intorno alle 7.50, un uomo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aminue amare: a Martina Franca va in scena l’omaggio alla memoria e alla baresità di Vito MaurogiovanniDomenica 15 marzo, alle ore 19:00, la Saletta F. Punzi del Teatro Nuovo di Martina Franca ospiterà la Compagnia Teatrale Artù in un viaggio emozionale tra i ricordi e le tradizioni della Puglia di un ... giornaledipuglia.com A Martina Franca nasce il Museo della Moda! L’ex ONMI, appena riqualificata accanto alla chiesa del Carmine, ospiterà il nuovo spazio dedicato allo stile e alla creatività. Servizio di Luciana Convertini - facebook.com facebook Martina Franca, beccato il ladro seriale dei bar: è un 64enne tedesco. Emesso foglio di via - News x.com