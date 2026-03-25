Marracash e Guè delirio a Milano | 33mila biglietti finiti subito C' è il raddoppio all' Ippodromo

A Milano, in poche ore, sono stati venduti tutti i 33.000 biglietti disponibili per il concerto di Marracash e Guè previsto per il 12 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro. A causa della forte richiesta, gli organizzatori hanno annunciato il raddoppio dell’evento presso la stessa location. La vendita dei biglietti è avvenuta online e ha registrato un rapido esaurimento.

Dopo il sold out lampo per il ritorno di Santeria, i due rapper raddoppiano l'appuntamento all'Ippodromo: ecco le date e come trovare i nuovi biglietti Milano si conferma la capitale indiscussa del rap italiano. È bastata una manciata di ore per polverizzare i 33mila biglietti disponibili per il grande show di Marracash e Guè previsto per il 12 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro. Un successo travolgente che certifica l'attesa febbrile per quello che si preannuncia come l'evento urban dell'anno. A fronte di una richiesta senza precedenti, l'organizzazione ha annunciato immediatamente il raddoppio: si aggiunge una seconda e ultima data, prevista per il 13 settembre 2026, sempre nella cornice dell’Ippodromo Snai San Siro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Marracash e Guè, delirio a Milano: 33mila biglietti finiti subito. C'è il raddoppio all'Ippodromo Articoli correlati Inizia oggi la vendita dei biglietti per il concerto di Marracash e Guè all’Ippodromo Snai San SiroOggi, martedì 24 marzo, inizia la vendita dei biglietti per il concerto-evento di Marracash e Gué Pequeno, che si terrà il prossimo 12 settembre... Marracash e Guè festeggiano 10 anni di Santeria, due concerti evento a Milano: i bigliettiRaddoppia l’appuntamento all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano con due dei rapper più amati della scena italiana: Marracash e Guè, al secolo Fabio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marracash e Guè delirio a Milano 33mila... Marracash e Guè, delirio a Milano: 33mila biglietti finiti subito. C'è il raddoppio all'IppodromoDopo il sold out lampo per il ritorno di Santeria, i due rapper raddoppiano l'appuntamento all'Ippodromo: ecco le date e come trovare i nuovi biglietti ... milanotoday.it Marracash e Guè, il concerto a Milano per i 10 anni di Santeria: biglietti e scalettaMarracash e Guè tornano insieme sul palco a Milano per un incredibile concerto il 12 settembre 2026: scopri tutti i dettagli utili su biglietti e scaletta del live evento per i 10 anni di Santeria. tag24.it