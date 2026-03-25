Domani sera, Sandro Tonali scenderà in campo con la nazionale italiana per la semifinale dei play-off per i Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord. La partita si giocherà in un match decisivo che potrebbe portare l’Italia alla qualificazione alla fase finale del torneo. La convocazione di Tonali rappresenta un elemento chiave nell’undici titolare scelto dall’allenatore.

Sandro Tonali disputerà domani sera con l’Italia la semifinale dei play-off per i Mondiali 2026, contro l’Irlanda del Nord. Dalla Spagna elogiano il temperamento in campo del centrocampista del Newcastle, definendolo come uno dei grandi talenti del calcio nel nostro Paese. Tonali leader dell’Italia. Marca scrive: Ha appena 25 anni, ma Sandro Tonali ha già vissuto diversi momenti significativi nella sua carriera, più di molti calciatori veterani. Ha vinto uno scudetto col Milan e si è trasferito al Newcastle per oltre 70 milioni di euro; pochi mesi dopo il suo arrivo, è stato squalificato per 10 mesi a causa di un caso di scommesse illegali. Ora, però, è tornato nella sua versione migliore, e l’Italia si affida a “Sandrino” per andare alla Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marca: “L’Italia si affida a Tonali, la sua carriera potrebbe essere una serie Netflix”

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