Durante un evento al Parlamento europeo a Bruxelles, un eurodeputato di Fratelli d'Italia ha affermato che l'Europa ha promosso una mentalità più permissiva, la quale si sta riflettendo nei problemi attuali. La dichiarazione è stata rilasciata a margine della presentazione intitolata «Piumini e catene. Storie di Maranza».

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'italia a margine dell'evento «Piumini e catene. Storie di Maranza» al Parlamento europeo a Bruxelles. Zelensky in guerra anche col Parlamento. Riforme bloccate e prestiti Ue a rischio Potrebbe ritrovarselo all’interno, Volodymyr Zelensky, il nemico più ostico da superare. Si chiama Verchovna Rada ed è il Parlamento monocamerale dell’Ucraina. Quattrocentocinquanta deputati, sede Kiev, la Rada rappresenta l’organo legislativo supremo del Paese. Qui si approvano le leggi, si decide la politica estera e hanno il via libera le nomine più importanti. Ma per molti parlamentari da tempo non è più così. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Maranza», Fidanza: «L'Europa ha veicolato una mentalità lassista che purtroppo oggi paghiamo»

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