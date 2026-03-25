Mappate 250 Buone Pratiche motore della transizione circolare

Nel database della Piattaforma italiana per l’economia circolare Icesp sono state registrate 253 Buone Pratiche di economia circolare. Di queste, 245 sono state realizzate in Italia, mentre 8 sono state messe in atto all’estero. Questi dati fanno parte di un progetto che mira a mappare le iniziative di transizione circolare nel settore.

(Adnkronos) – Sono 253 le Buone Pratiche di economia circolare registrate nel database della Piattaforma italiana per l’economia circolare Icesp, di cui 245 realizzate sul territorio nazionale e 8 implementate fuori dall'Italia. È quanto emerge dal Rapporto presentato oggi a Roma all’ottava Conferenza annuale Icesp. La Piattaforma Icesp, che lavora in stretta connessione con la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: L’editoriale ASviS: buone pratiche locali, un motore abilitante verso gli obiettivi globali “Spiagge della salute”: buone pratiche sportive negli stabilimenti balneariSi è svolta a Napoli, presso la sede di Confcommercio Campania in Piazza Municipio, la presentazione del progetto “Spiagge della Salute”, iniziativa... Contenuti e approfondimenti su Buone Pratiche Mappate 250 Buone Pratiche, motore della transizione circolareSono 253 le Buone Pratiche di economia circolare registrate nel database della Piattaforma italiana per l’economia circolare Icesp ... adnkronos.com Economia circolare: 253 buone pratiche guidano la transizione italianaUn’Italia sempre più orientata alla sostenibilità e alla gestione efficiente delle risorse. È questa la fotografia che emerge dal Rapporto presentato ieri a Roma durante l’ottava Conferenza annuale de ... rainews.it