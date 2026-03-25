Manuela Maffioli chi è la leghista che sostituirà Bossi in parlamento e che però tifava per Maroni

Manuela Maffioli, assessore alla Cultura di Busto Arsizio, è stata scelta per sostituire in parlamento il defunto senatore Umberto Bossi, morto il 19 marzo all’età di 84 anni. Maffioli, appartenente alla Lega, aveva già mostrato interesse per la politica e si è proposta come rappresentante del partito a livello nazionale. In passato, ha espresso tifo per alcuni esponenti interni alla stessa formazione politica.

Busto Arsizio, 25 marzo 2026 – Un premio alla carriera. Sarà Manuela Maffioli, attuale assessore alla Cultura di Busto Arsizio, a raccogliere l’eredità in parlamento del senatùr Umberto Bossi, scomparso lo scorso 19 marzo a 84 anni. L’esponente della giunta Antonelli, un lungo curriculum in Comune a Busto Arsizio, prima come consigliere comunale, successivamente come assessore alla Cultura, poi da vicesindaco e, ancora, da assessore alla Cultura, è militante leghista di antica data e solide convinzioni. Il profilo Classe 1971, laureata in Lettere moderne all’università Cattolica con specializzazione in Comunicazione sociale (voto finale 110... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manuela Maffioli, chi è la leghista che sostituirà Bossi in parlamento (e che però “tifava” per Maroni) Articoli correlati Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela Maffioli"La scomparsa di Umberto Bossi segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Matteo Bianchi rinuncia al Parlamento: “Nessuno degno di sostituire Bossi”. Lo scranno va a Manuela MaffioliVarese, 25 marzo 2026 – Matteo Bianchi (ex sindaco di Morazzone, ex candidato sindaco a Varese e deputato del Carroccio fino al 2018) ha deciso di... Una selezione di notizie su Manuela Maffioli Temi più discussi: Bianchi a Roma al posto di Bossi? Non ho deciso. Pronta Manuela Maffioli; Il sindaco Antonelli? È finito in carcere: ecco la visita in anteprima nell’ex prigione austriaca diventata un polo culturale; Cosa può fare l’arte davanti alla guerra?; A Busto dieci giorni di musica non stop: BA Classica al via tra gli applausi. Manuela Maffioli pronta al subentro: Un grandissimo onore sostituire Bossi in ParlamentoCon la rinuncia di Matteo Bianchi l'attuale assessore alla Cultura di Busto Arsizio si appresta a varcare la soglia di Montecitorio ... varesenews.it Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela MaffioliLa sua scomparsa segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Nessuno può dirsi davvero degno di sostituirlo, spiega l'ex sindaco di Morazzone e già deputato del Carro ... ilfoglio.it Svolta ai piani alti della Lega. Bianchi rinuncia allo scranno e la bustocca Maffioli entra alla Camera #in evidenza #matteo bianchi #manuela maffioli x.com Camera dei Deputati, Manuela Maffioli accetta il seggio lasciato da Umberto Bossi - facebook.com facebook