Manuela Maffioli chi è la leghista che sostituirà Bossi in parlamento e che però tifava per Maroni
Manuela Maffioli, assessore alla Cultura di Busto Arsizio, è stata scelta per sostituire in parlamento il defunto senatore Umberto Bossi, morto il 19 marzo all’età di 84 anni. Maffioli, appartenente alla Lega, aveva già mostrato interesse per la politica e si è proposta come rappresentante del partito a livello nazionale. In passato, ha espresso tifo per alcuni esponenti interni alla stessa formazione politica.
Busto Arsizio, 25 marzo 2026 – Un premio alla carriera. Sarà Manuela Maffioli, attuale assessore alla Cultura di Busto Arsizio, a raccogliere l’eredità in parlamento del senatùr Umberto Bossi, scomparso lo scorso 19 marzo a 84 anni. L’esponente della giunta Antonelli, un lungo curriculum in Comune a Busto Arsizio, prima come consigliere comunale, successivamente come assessore alla Cultura, poi da vicesindaco e, ancora, da assessore alla Cultura, è militante leghista di antica data e solide convinzioni. Il profilo Classe 1971, laureata in Lettere moderne all’università Cattolica con specializzazione in Comunicazione sociale (voto finale 110... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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