Manuel Agnelli ha dichiarato che TonyPitony non possiede «nessun valore artistico». La vicenda risale al 2020, quando TonyPitony si presentò ai provini di X Factor Italia travestito da Elvis e interpretò una cover di Hallelujah in modo particolare. Durante la prima selezione, tre giudici rifiutarono di farlo passare alla fase successiva, criticando la sua esibizione e la scelta musicale.

La storia la conosciamo tutti: quando, nel 2020, TonyPitony si presentò ai provini di X Factor Italia vestito e mascherato da Elvis, portando una cover di Hallelujah decisamente sopra le righe, tre dei quattro giudici non apprezzarono la sua scelta, negandogli l’accesso alla fase successiva. A ricordare l’episodio, tempo fa, è stato lo stesso cantante siracusano: «Mika fu l’unico a intravedere l’originalità e il talento, mentre Manuel Agnelli non la prese benissimo per quella rilettura di un brano intoccabile». Il tempo, alla fine, ha dato ragione proprio al cantautore di Beirut, l’unico che nella clip, ormai virale, del momento sembra prendere le difese dell’aspirante concorrente, poi scartato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Manuel Agnelli sostiene che TonyPitony non abbia «nessun valore artistico», lui reagisce

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