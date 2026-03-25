Un'intervista pubblicata su una rivista musicale ha riacceso una polemica tra un noto frontman e un’artista emergente, già da tempo in disaccordo. Le dichiarazioni del cantante hanno suscitato reazioni e discussioni online, portando nuovamente alla luce un rapporto teso tra i due. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, che stanno seguendo gli sviluppi della vicenda.

È bastata un’intervista su Rolling Stone per riaccendere una tensione che covava da anni. Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e voce tra le più oneste e scomode della musica italiana, ha dedicato parole durissime a TonyPitony, il performer mascherato che dal provino a X Factor del 2020 è diventato un fenomeno virale capace di conquistare Sanremo, riempire tour e macinare oltre 63 milioni di stream in un anno. La storia inizia proprio in quello studio televisivo, quando TonyPitony si presentò ai provini mascherato da Elvis per una cover di Hallelujah che divise la giuria. Mika fu l’unico a intravedere qualcosa di interessante, mentre Agnelli non nascose il suo scetticismo per quella rilettura di un brano che considera intoccabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Manuel Agnelli caustico su TonyPitony: “Per me non ha valore artistico, è da villaggio turistico”, è polemica

Articoli correlati

“TonyPitony? Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso. Artisticamente non trovo niente di speciale”: così Manuel AgnelliCorreva l’anno 2020 e a X Factor in giuria c’erano Emma, Mika, Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli.

Leggi anche: Manuel Agnelli demolisce TonyPitony: «Non ha nessun valore artistico. Ecco perché non gli dissi sì al provino di X Factor»

MANUEL AGNELLI DEVE UN SOFFICINO A TONYPITONY #lasettadeigigisti #robbamarrone #rap @TonyPitony

Tutto quello che riguarda Manuel Agnelli

TonyPitony? Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso. Artisticamente non trovo niente di speciale: così Manuel ...Correva l’anno 2020 e a X Factor in giuria c’erano Emma, Mika, Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli. Su quel palco tra gli aspiranti concorrenti si è presentato TonyPitony che ha presentato la sua ... ilfattoquotidiano.it

AGNELLI TONYPITONY Manuel Agnelli su TonyPitony: «Nessun valore artistico, solo intrattenimento»Il musicista non usa mezzi termini per descrivere l’artista, protagonista di una performance apprezzata al Festival di Sanremo ... statoquotidiano.it