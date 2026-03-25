Manini Prefabbricati scelto il nuovo cda | i membri del consiglio di amministrazione

Dopo la scomparsa del fondatore, l’azienda Manini Prefabbricati ha annunciato il rinnovo del consiglio di amministrazione. Il nuovo organo, per il triennio 20262028, è composto da cinque membri. La comunicazione ufficiale riguarda la composizione del consiglio e non include dettagli sui nomi dei componenti. La nomina è stata resa nota in una nota ufficiale dell’azienda.

Dopo la morte del fondatore Arnaldo Manini l'azienda Manini Prefabbricati rinnova il cda. Il consiglio di amministrazione per il triennio 20262028 è composto da cinque membri. L’ingegner Manuel Boccolini è il nuovo presidente del cda e Ceo. I consiglieri sono l'ingegner Salvatore Romano, il dottor Alcide Casini (con il ruolo di vice presidente), l’avvocato Stefano Negrini e il professor Franco Cotana. Gli ultimi tre sono consiglieri indipendenti. “Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la stabilità garantita dal trust, voluto dal fondatore proprio per assicurare continuità alla nostra governance, - spiega Manuel Boccolini - rappresentano un segnale forte di visione e responsabilità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Manini Prefabbricati, scelto il nuovo cda: i membri del consiglio di amministrazione Articoli correlati Leggi anche: L'imprenditore, il giornalista, le avvocatesse: ecco chi fa parte del nuovo consiglio di amministrazione dell'Autodromo Fondazione teatro, due nuovi membri del CdaL’amministrazione comunale ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Borgatti dimezzando i membri e... Una selezione di notizie su Manini Prefabbricati Argomenti discussi: Geometri e imprese edili premiano gli studenti del Polo-Bonghi. Manini Prefabbricati, scelto il nuovo cda: i membri del consiglio di amministrazioneDopo la morte del fondatore Arnaldo Manini l'azienda Manini Prefabbricati rinnova il cda. Il consiglio di amministrazione per il triennio 2026/2028 è composto da cinque membri. L’ingegner Manuel Bocco ... perugiatoday.it Nuovo cda per Manini Prefabbricati: la proprietà resta in capo alla famigliaRinnovato il consiglio di amministrazione di Manini Prefabbricati spa, un atto istituzionale necessario dopo la scomparsa del fondatore Arnaldo Manini. Il nuovo cda - viene spiegato in una nota stamp ... corrieredellumbria.it