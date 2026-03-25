In vista della manifestazione Si Ponte del 28 marzo in piazza Unione Europea, sono state annunciate nuove adesioni, tra cui quelle di Cisl e Fapi. L'evento si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà diversi gruppi e organizzazioni. La partecipazione di queste sigle si aggiunge a quella di altre realtà già confermate, mentre i dettagli logistici sono ancora in fase di definizione.

Cresce il numero di adesioni all'evento di piazza Unione Europea del 28 marzo. In campo movimenti, sindacati, associazioni e partiti politici fautori dell'opera Cresce l'adesione alla manifestazione Si Ponte in programma il prossimo 28 marzo in piazza Unione Europea. Nelle ultime hanno annunciato la partecipazione anche il sindacato Cisl e la Fapi (Federazione Autonoma Piccole Imprese). "Aderiamo - spiega il segretario generale Cisl Antonino Alibrandi - a quella che è un'iniziativa civica perché, come Cisl, abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo che il Ponte sullo Stretto rappresenti un'opera strategica affinché Messina non resti marginalizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Manifestazione "Si Ponte", anche Cisl e Fapi annunciano la partecipazione

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