Manfredonia cantieri di antimafia sociale 2.0 | primo confronto con le associazioni

A Manfredonia si è tenuto il primo incontro con le associazioni locali per discutere dei “Cantieri di antimafia sociale 2.0”. La riunione si è svolta nella stanza del Sindaco, con rappresentanti delle organizzazioni del territorio seduti attorno a un tavolo. L’obiettivo era condividere informazioni e avviare un confronto su questo progetto.

Ieri, nella stanza del Sindaco, ci siamo seduti attorno ad un tavolo con tante associazioni del territorio per parlare di “Cantieri di antimafia sociale 2.0”. Un momento utile, che ci ha permesso di entrare nel merito del bando regionale e provare a leggerlo insieme. Perché le opportunità ci sono, ma non sempre sono così immediate da cogliere. Parliamo di una misura importante: 6 milioni di euro, progetti fino a 24 mesi, almeno 40 ragazzi coinvolti, attività strutturate, con un impatto reale sul territorio. Abbiamo chiarito i requisiti, ragionato su come si costruisce una proposta e su cosa viene valutato davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, cantieri di antimafia sociale 2.0: primo confronto con le associazioni Articoli correlati Educazione alla legalità e inclusione sociale: dalla Regione 6 milioni per i 'cantieri di antimafia sociale'Presentata la seconda edizione del programma rivolto alle associazioni per iniziative volte al contrasto non repressivo della criminalità organizzata... Leggi anche: Puglia: “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali Una selezione di notizie su Manfredonia cantieri di antimafia... Temi più discussi: Manfredonia, Cantieri di antimafia sociale 2.0: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativo; Manfredonia, cantieri di antimafia sociale 2.0: primo confronto con le associazioni; Puglia | Cantieri di antimafia sociale 2.0 con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi culturali e sociali. BANDO Manfredonia, Cantieri di antimafia sociale 2.0: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativoIl bando si inserisce in una strategia più ampia di promozione della legalità e inclusione sociale, offrendo strumenti concreti. statoquotidiano.it FOGGIA ANTIMAFIA Foggia: nasce ‘Cantieri di Antimafia Sociale’ per i giovani del territorioFoggia si prepara a costruire spazi educativi e sociali dedicati ai giovani con l’iniziativa dei Cantieri di Antimafia Sociale ... statoquotidiano.it Guarda LuNeDì Puglia: Tra gli ospiti il Presidente del Martina Piero Lacarbonara, il Presidente del Manfredonia Gianni Rotice, il dirigente del Barletta avvocato Giuseppe Russo, il calciatore del Canosa Antonio Cafagna e il preparatore atletico del Brindisi Gi - facebook.com facebook #Manfredonia, nuove regole per ambiente e imprese: via alla revisione del piano territoriale x.com