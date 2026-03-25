Manfredonia cantieri di antimafia sociale 2.0 | primo confronto con le associazioni

Da ilsipontino.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia si è tenuto il primo incontro con le associazioni locali per discutere dei “Cantieri di antimafia sociale 2.0”. La riunione si è svolta nella stanza del Sindaco, con rappresentanti delle organizzazioni del territorio seduti attorno a un tavolo. L’obiettivo era condividere informazioni e avviare un confronto su questo progetto.

Ieri, nella stanza del Sindaco, ci siamo seduti attorno ad un tavolo con tante associazioni del territorio per parlare di “Cantieri di antimafia sociale 2.0”. Un momento utile, che ci ha permesso di entrare nel merito del bando regionale e provare a leggerlo insieme. Perché le opportunità ci sono, ma non sempre sono così immediate da cogliere. Parliamo di una misura importante: 6 milioni di euro, progetti fino a 24 mesi, almeno 40 ragazzi coinvolti, attività strutturate, con un impatto reale sul territorio. Abbiamo chiarito i requisiti, ragionato su come si costruisce una proposta e su cosa viene valutato davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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