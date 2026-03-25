Mandas Lazio si va verso la separazione definitiva | il Bournemouth accelera per il riscatto del portiere

A Mandas Lazio, si avvicina la separazione definitiva: il club inglese sta valutando di esercitare il diritto di riscatto sul portiere. Il Bournemouth ha accelerato i contatti e si prepara a compiere la mossa finale per portarlo in squadra. La situazione si sta delineando in modo più chiaro, con le parti che si preparano a definire i passaggi ufficiali.

Real Madrid, il Bernabeu apre le porte al tennis! Lo stadio messo a disposizione per gli allenamenti di Madrid Open 2026 Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Lucescu emoziona: «Sono malato, ma non posso andarmene da codardo. Sulla sfida con la Turchia dico questo» Lens, parla il dg Parrot: «Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions, ma la lega.» Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini! L’incomprensione con Gattuso e il ripensamento: cos’è successo Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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