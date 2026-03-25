Malattia renale ultrarara a Padova bimbo trapiantato a sei anni dopo terapia salvavita

Da webmagazine24.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di sei anni affetto da una malattia renale molto rara è stato sottoposto a un trapianto di rene presso l’ospedale di Padova. La procedura è stata possibile grazie a una terapia salvavita praticata dai medici della Uoc Nefrologia Pediatrica, che hanno seguito il caso con successo. La notizia riguarda il primo paziente con questa condizione trattato dall’unità.

(Adnkronos) – Il primo paziente con una malattia ultra rara seguito con successo dai professionisti della Uoc Nefrologia Pediatrica dell’Azienda ospedaliera Padova, diretta dal prof. Enrico Vidal, è un bambino che ha ricevuto una diagnosi precoce a soli quattro mesi: ossalosi sistemica, una patologia rarissima che colpisce circa un bambino ogni 100.000. La malattia provoca. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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