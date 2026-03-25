malati di azzurro

Alcuni atleti hanno conquistato un Mondiale, un risultato che oggi sembra appartenere a un passato lontano, quasi mitologico. Ricordare quei successi evoca immagini di un’epoca in cui le cose erano diverse e i record sembravano irraggiungibili. La vittoria di un campionato del mondo rimane una tappa importante per chi è riuscito a portarla a termine, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport.

C’è chi un Mondiale l’ha vinto davvero, roba che a pensarci oggi sembra di parlare di mitologia greca o di quando la benzina costava mille lire al litro. Gente come Bruno Conti, Perrotta, Totti, Peruzzi e Oddo: nomi che risuonano come preghiere in una chiesa sconsacrata. E poi c’è chi ha vissuto l’altra faccia della medaglia, quella sporca di fango, quella delle spedizioni fallimentari e dell’onta dei playoff, dove l’eliminazione ti resta attaccata addosso come l’odore di fritto dopo una serata in un fast food di Serie B. C’è pure chi, come De Rossi, ha fatto il giro completo della giostra, assaggiando sia il paradiso che l’inferno. Storie romane, storie di maglie azzurre che negli anni hanno lasciato ricordi sbiaditi, come vecchie polaroid dimenticate nel cruscotto di una macchina al sole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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