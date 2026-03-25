Il senatore di Fratelli d’Italia ha commentato il risultato del referendum, affermando che il risultato è stato negativo. Ha aggiunto che le notizie false hanno avuto un ruolo nel risultato, ma ha comunque sottolineato che il voto deve essere rispettato. La sua analisi è stata breve, indicando semplicemente che la vittoria è andata a chi si opponeva alla sua posizione.

Roma, 25 marzo 2026 – Senatore Lucio Malan, Fratelli d’Italia: un’analisi sintetica del voto referendario? “Molto sintetica: abbiamo perso”. Non fa una piega. Intanto si sono dimessi la capo di gabinetto della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e il sottosegretario Andrea Delmastro. È stata colpa loro? “Avranno entrambi fatto le loro valutazioni, non entro nel merito e le rispetto. Posso dirle, però, cosa ho notato in questa campagna.”. Prego. “Ci sono state, da ambo i lati, alcune frasi infelici. Una di queste è certamente quella della dottoressa Bartolozzi sulla magistratura come un plotone d’esecuzione. Ma un’altra, forse più grave, dall’altro lato, ha visto un procuratore generale minacciare un intero giornale, Il Foglio, dicendo loro che ’avrebbero fatto i conti dopo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malan: “Hanno vinto le fake news. Ma il voto va sempre rispettato”

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Neanche il tempo di un dato consolidato e Malan già fa capire quale sarà la linea, in ogni caso: "C'è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano". Vittimismo, vittimismo, vittimismo. #ReferendumGiustizia x.com