Major League Baseball via alla nuova stagione | tutti all’inseguimento dei Dodgers

La stagione di Major League Baseball prende il via tra la notte di oggi e quella di domani, segnando l’inizio di un torneo lungo e ricco di sfide. La competizione si preannuncia intensa, con tutte le squadre pronte a confrontarsi per conquistare la vetta, mentre i Dodgers sono tra i favoriti per la vittoria.

Milano, 25 marzo 2026 - La notte tra oggi e domani segna l’inizio di una nuova, lunghissima stagione di Major League Baseball, il campionato più iconico del baseball mondiale. Come da tradizione, saranno 162 partite per ciascuna squadra, un viaggio estenuante che attraverserà primavera ed estate fino ad arrivare all’autunno caldo delle World Series. I protagonisti: Dodgers sempre favoriti. Il World Baseball Classic, il mondiale organizzato dalla stessa MLB vinto dal Venezuela, ha già parzialmente aperto le danze della stagione di baseball: l'Italia di Francisco Cervelli ha stupito il mondo, arrivando per la prima volta nella sua storia fino alla semifinale, dopo aver battuto corazzate come Stati Uniti e Messico, fermata solo dai futuri campioni venezuelani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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