Una felpa con cappuccio della linea ‘numeric’ di Maison Margiela è stata oggetto di un'analisi dettagliata. L’articolo contiene link di affiliazione che potrebbero generare una commissione in caso di acquisti, senza costi aggiuntivi per i clienti. La nota di trasparenza informa sui collegamenti affiliati presenti nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone délavé e ricami sfrangiati: la tecnica ‘used’ del MM6. L’analisi tecnica di questa felpa con cappuccio della Maison Margiela si concentra su due elementi distintivi che definiscono l’estetica del brand: la lavorazione del tessuto e il trattamento dei dettagli decorativi. Il capo è realizzato in cotone garzato, una scelta materiale che garantisce morbidezza e traspirabilità, ma è la finitura délavé a conferire al capo quella patina “usata” che è diventata un marchio di fabbrica per la linea MM6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Felpa Con Cappuccio ‘numeric: Analisi onesta

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