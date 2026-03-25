Un musicista ha dichiarato che la musica può rappresentare valori importanti anche per le minoranze, sottolineando la sua soddisfazione nel proseguire un percorso che coinvolge aspetti sociali. La sua affermazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma, dove ha parlato della capacità delle composizioni di trasmettere sensazioni e di favorire un dialogo inclusivo.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - “Quando la musica si fa portatrice di valori importanti anche per le minoranze, vuol dire che siamo sulla buona strada e io, come musicista, sono soddisfatto di continuare questo percorso anche sociale. Cosa mi è rimasto dentro dopo aver ascoltato tante storie così? Una bruttissima sensazione legata al non riuscire a respirare: questo è ciò che ho voluto mettere nella musica perché è un brano dal forte impatto onirico, una sorta di incubo che si trasforma in un sogno inteso in senso sociale, un sogno da realizzare per la comunità”. Così il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maestro Melozzi: "Sinfonia per tradurre sensazioni pazienti con Ipa"

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