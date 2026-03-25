Madri israeliane e palestinesi camminano scalze per la pace in centro

Madri palestinesi e israeliane si sono ritrovate nel centro di Roma per una camminata condivisa, senza scarpe, come simbolo di speranza e desiderio di pace. L'evento si è svolto nel cuore della città, attirando l'attenzione di passanti e media locali. Le donne hanno percorso una breve distanza, mantenendo un atteggiamento di solidarietà e rispetto reciproco durante l'iniziativa.

Il movimento, che riunisce decine di migliaia di donne e madri dei due Paesi, è guidato dalla palestinese Reem Al-Hajajreh di Women of the Sun e dall’israeliana Yael Admi di Women Wage Peace. “Per generazioni le nostre comunità – spiegano in una dichiarazione congiunta – sono state lacerate da violenza e paura. Mentre le guerre continuano, le voci di chi paga il prezzo più alto, madri e donne, vengono sistematicamente ignorate ed escluse dalle stanze dove si decide anche il loro futuro e quello dei loro figli. Oggi diciamo basta, tutto questo deve finire. I nostri figli meritano scelte migliori che uccidere o essere uccisi. Da anni, e non senza rischi, siamo impegnate a costruire legami tra i nostri popoli perché il dialogo è l’unico modo per costruire una pace giusta e duratura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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