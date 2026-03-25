Ma con le amministrative non vedo alcun legame

Durante un'intervista, un esponente ha affermato che non esiste alcun collegamento tra le elezioni amministrative e l'esito del referendum sulla giustizia. In particolare, ha sottolineato che anche nelle Marche il risultato del voto sulla giustizia è stato un netto no. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un momento in cui si discuteva di possibili correlazioni tra i due eventi elettorali.

"Non c’è un legame tra l’esito del referendum sulla giustizia (anche nelle Marche ha prevalso il no col 53,74% dei voti, ndr) e le prossime elezioni amministrative (ventisei Comuni marchigiani al voto il 24 e il 25 maggio, compresi due capoluoghi, Macerata e Fermo, e città importanti come Senigallia e San Benedetto, ndr)". È il commento (a freddo) sul voto referendario del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale di ieri. "La proposta di riforma costituzionale era nel programma del governo – ricorda il governatore – e c’è stato un forte tentativo, riuscito, di politicizzazione del voto". "L’affermazione del no è inequivocabile e ne dobbiamo prendere atto – ammette Acquaroli –, ma ci sono 12 milioni di elettori che hanno comunque espresso parere favorevole e di cui dobbiamo tenere conto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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