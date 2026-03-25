M5S Pozzuoli | Nasce Restart Campi Flegrei

È stato annunciato il progetto Restart Campi Flegrei, un'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle di Pozzuoli. L'obiettivo è creare uno spazio di ascolto e partecipazione per coinvolgere la comunità nella definizione del futuro della zona dei Campi Flegrei. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini e stakeholder locali in un percorso condiviso.

Un nuovo percorso di ascolto e partecipazione per costruire insieme il futuro di Pozzuoli e dei Campi Flegrei.. Il Movimento 5 Stelle dà il via a un nuovo percorso di confronto e partecipazione sul territorio flegreo con l’iniziativa “Pozzuoli, scegliere oggi per costruire il futuro”, in programma sabato 28 marzo alle ore 11 all’Hotel Villa Avellino. L’evento sarà aperto dai saluti del Presidente Roberto Fico, a cui seguiranno gli interventi del capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi, della deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino, del deputato Antonio Caso e dell’eurodeputato Danilo Della Valle. Pozzuoli è una comunità viva, ricca di energie, competenze e senso civico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - M5S Pozzuoli: “Nasce Restart Campi Flegrei” Articoli correlati Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa avvertita alle 17.44 a PozzuoliUna scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, soprattutto nella zona della Solfatara, nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio.