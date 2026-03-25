Luxuria | Per me la primavera inizia il giorno che si potrà tornare a Montevergine

Luxuria ha dichiarato che per lei la primavera inizia il giorno in cui sarà possibile tornare a visitare Montevergine, un luogo situato sul Monte Partenio in provincia di Avellino. Montevergine rappresenta più di una semplice località geografica, secondo quanto affermato. La riapertura di questo sito è attesa come un momento significativo.

Quattro mesi dopo la frana, il santuario torna ad accogliere i fedeli. Ci si arriverà a piedi o in funicolare. La strada, ancora no Ci sono luoghi che non appartengono soltanto alla geografia. Montevergine, sul Monte Partenio, in provincia di Avellino, è uno di questi. Un santuario fondato nel XII secolo da San Guglielmo da Vercelli, custodito dai benedettini, frequentato ogni anno da centinaia di migliaia di persone. Gente comune, per lo più. Gente che sale per chiedere qualcosa, o per ringraziare. O semplicemente per esserci. Il 25 novembre scorso, una frana ha interrotto l'unica strada carrabile. Il santuario è rimasto chiuso per oltre quattro mesi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Luxuria: «Per me la primavera inizia il giorno che si potrà tornare a Montevergine» Articoli correlati Primo giorno di primavera 2026: ecco il momento esatto in cui inizia la nuova stagioneOggi, venerdì 20 marzo 2026, l’Italia dà ufficialmente il benvenuto alla primavera. Leggi anche: Montevergine, il santuario riapre il 29 marzo. L'abate: «Invito i pellegrini a tornare»