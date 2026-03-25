Lutto nel giornalismo italiano è morta Laura Mari

È deceduta Laura Mari, giornalista che lavorava a Roma e collaborava con Repubblica. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra i colleghi e nell’ambiente giornalistico italiano. Mari è ricordata per il suo impegno nel settore, nonostante le difficoltà personali che ha affrontato nel corso della vita. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle redazioni e delle testate nazionali.

Il giornalismo romano e la redazione di Repubblica piangono la scomparsa di Laura Mari, una professionista che ha incarnato la dedizione assoluta al mestiere nonostante le avversità di un destino difficile. La sua storia, iniziata giovanissimo tra i banchi della cronaca locale, si è conclusa domenica scorsa a soli 43 anni. Laura non era solo una firma, ma una presenza costante, discreta e luminosa che ha attraversato vent’anni di storia del quotidiano con una curiosità mai doma e una forza interiore che ha saputo nascondere dietro un sorriso tenero e una timidezza quasi d’altri tempi. La sua dipartita, avvenuta nel silenzio voluto per estremo riserbo, lascia un vuoto profondo in chi ha condiviso con lei i ritmi frenetici delle chiusure e la passione per la notizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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