In un ambiente di lavoro, la scomparsa di un collega rappresenta un evento che interrompe la quotidianità e lascia un vuoto tra i membri del team. La perdita colpisce non solo dal punto di vista emotivo, ma anche in termini di continuità lavorativa. Le aziende spesso cercano di affrontare questa situazione coinvolgendo i colleghi in momenti di commemorazione o di riflessione condivisa.

Affrontare un lutto in azienda, come la scomparsa di un collega, significa misurarsi con un vuoto che scardina la routine professionale e colpisce profondamente la sfera degli affetti costruiti giorno dopo giorno. In ufficio, quella sedia rimasta vuota non rappresenta solo un’assenza operativa, ma apre una ferita nel tessuto relazionale del team, generando spesso un clima di smarrimento diffuso e un silenzio carico di non detti. È fisiologico, in questi frangenti, avvertire un senso di paralisi o una fatica emotiva che rende difficile concentrarsi sugli obiettivi aziendali; ignorare questo stato d’animo per “tornare subito a regime” rischia di essere controproducente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Lutto in azienda: trasformare la perdita di un collega in un’eredità condivisa

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