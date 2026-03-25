Lupi in Trentino | Abbattere gli esemplari non risolve i problemi sul lungo periodo

Un'assemblea pubblica si è svolta nel comune dell'Altopiano della Vigolana, con l’obiettivo di discutere la presenza dei lupi nella zona. L’evento è stato promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni “Io non ho paura del lupo” e WWF. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi riguardanti la gestione dei grandi carnivori e le possibili strategie di convivenza con questa specie.

“Conoscere il lupo”: è questo il titolo di un’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Altopiano della Vigolana con le associazioni Io non ho paura del lupo e WWF allo scopo di affrontare assieme alla cittadinanza il tema di una possibile coesistenza coi grandi carnivori che da tempo occupano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Lupi in Trentino: “Abbattere gli esemplari non risolve i problemi sul lungo periodo” Articoli correlati ARC Raiders, la nuova patch risolve i glitch di Stella Montis e risolve altri problemiEmbark Studios ha rilasciato nella giornata di martedì 20 gennaio 2026 un nuovo aggiornamento per ARC Raiders, parte di una serie di patch correttive... Zan all’attacco sul Referendum: «La riforma non risolve i problemi della giustiziaL’europarlamentare del Partito Democratico Alessandro Zan ha lanciato un attacco frontale contro la riforma della giustizia oggetto del prossimo... Cinque lupi e un cervo in Trentino: una scena ordinaria dal finale non scontato Tutti gli aggiornamenti su Lupi in Trentino Abbattere gli... Lupi da abbattere in Lessinia. Per il Tar la decisione è legittimaLa Provincia ha agito con piena legittimità rispettando tutte le regole, anche quelle europee. Anzi, secondo il tribunale amministrativo di Trento, la Provincia ha fatto riferimento alla direttiva ... rainews.it Nella notte il Corpo Forestale del Trentino ha abbattuto per la prima volta un lupo in LessiniaNella notte il Corpo Forestale ha abbattuto per la prima volta un lupo in Lessinia. La Provincia difende la decisione, ma associazioni ed esperti denunciano carenze nelle misure di prevenzione e la ... fanpage.it