L' università di Psicologia migliore d' Italia e nella top 50 mondiale

L'università di Padova si conferma tra le migliori in Italia per il corso di Psicologia e entra nella top 50 mondiale secondo il QS World University Rankings by Subject 2026. La classifica, pubblicata dall’agenzia internazionale QS Quacquarelli Symonds, valuta le performance delle università a livello globale, evidenziando i risultati raggiunti dall’ateneo in questo settore specifico.

Sono riscontri sorprendenti quelli ottenuti a Padova. Da segnalare anche Veterinaria ai primi posti su scala internazionale. La rettrice Daniela Mapelli: «Questi risultati riflettono la qualità della ricerca sviluppata nel nostro Ateneo» L’università di Padova conferma la propria competitività nel panorama accademico internazionale secondo i risultati del QS World University Rankings by Subject 2026, la classifica elaborata dall’agenzia internazionale QS Quacquarelli Symonds che analizza le performance delle università del mondo nelle singole discipline accademiche. Su 6.277 istituzioni universitarie analizzate a livello globale, di cui... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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