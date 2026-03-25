L’Unieuro si riscatta subito | punti salvezza contro la corazzata Avellino

Dopo la sconfitta contro Ruvo, l’Unieuro ha ottenuto una vittoria contro la squadra di alta classifica. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con circa 2.000 spettatori presenti. La squadra ha reagito prontamente, conquistando punti importanti in una sfida che si era presentata come una verifica cruciale.

In un match caratterizzato da ben 17 cambi di guida nel punteggio, la squadra di coach Antimo Martino ha saputo capitalizzare un terzo quarto dominante per respingere l'assalto finale degli irpini Pronto riscatto dopo la delusione del ko contro Ruvo. Davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni, con 2.468 spettatori presenti a spingere i biancorossi, l’Unieuro Forlì conquista una vittoria di vitale importanza in chiave salvezza, superando l’Unicusano Avellino Basket per 73-71. In un match caratterizzato da ben 17 cambi di guida nel punteggio, la squadra di coach Antimo Martino ha saputo capitalizzare un terzo quarto dominante per respingere l'assalto finale degli irpini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata Avellino Articoli correlati Al Palafiera arriva una lanciatissima Avellino, ma all'Unieuro servono punti salvezza: "Dobbiamo essere arrabbiati"C'è voglia di riscatto nelle fila dell'Unieuro Forlì dopo il finale amaro di Ruvo di Puglia. Il Fosso con la corazzata Teramo. Fame di punti in chiave salvezzaIl Fossombrone riparte ancora in trasferta, atteso dal difficile confronto sul campo del Teramo Calcio. Una selezione di notizie su L'Unieuro si riscatta subito punti... Discussioni sull' argomento L’Unieuro Forlì ritorna in casa dopo un mese: contro Avellino c’è voglia di riscatto; Unieuro- Avellino, parola a Martino e Bossi; L’Unieuro cerca il riscatto con Avellino nel turno infrasettimanale. L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata AvellinoIn un match caratterizzato da ben 17 cambi di guida nel punteggio, la squadra di coach Antimo Martino ha saputo capitalizzare un terzo quarto dominante per respingere l'assalto finale degli irpini ... forlitoday.it Sport Channel 214. . Esame Forlì per Avellino: ritmo e difesa le armi decisive Avellino torna in campo nel penultimo turno infrasettimanale di Serie A2. Gli irpini fanno visita all’Unieuro Forlì, con palla a due alle 20.00. Biancoverdi in grande forma, reduci - facebook.com facebook