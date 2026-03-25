L' Unicusano Avellino Basket pronto alla sfida contro l' Unieuro Forlì

L'Unicusano Avellino Basket si prepara per affrontare l'Unieuro Forlì nella trentunesima giornata della Serie A2 OldWildWest. Si tratta del penultimo turno infrasettimanale della stagione e la partita si svolgerà sul campo della squadra di Forlì.

Penultimo turno infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, il match valido per la trentunesima giornata della Serie A2 OldWildWest si gioca sul campo dell’Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 20.00 all’Unieuro Arena. Gli irpini ci arrivano dopo aver battuto in casa la Sella Cento, dopo ben due tempi supplementari. Forlì, invece, è reduce dal match salvezza giocato sul campo di Ruvo di Puglia, partita intensa e combattuta con i due punti strappati nel finale dalla formazione pugliese. Arbitri dell’incontro i signori Fulvio Grappasonno di Lanciano, Claudio Berlangieri di Trezzano Sul Naviglio, Luca Bartolini di Fano. All’andata la squadra biancoverde si è imposta con il punteggio di 90-79, una gara nella quale Forlì provò con tutte le sue armi a mettere in difficoltà gli irpini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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