L’Under 19 ha ottenuto una vittoria contro Bergamo con il punteggio di 86-52, tornando così al successo dopo una serie di risultati non positivi. Nel frattempo, la squadra U17 ha conquistato una vittoria che può essere definita un colpo importante per il loro cammino nel campionato. Entrambi i risultati si sono svolti in un contesto di partite ufficiali della stagione in corso.

Torna alla vittoria l’ Under 19 che si impone su Bergamo per 86-52 e consolida il terzo posto in classifica alle spalle di Bassano e Roma; match sempre in controllo (17-10, 39-19, 65-34) per i ragazzi di Rossetti che ora sono attesi dallo scontro diretto per il terzo posto in casa di Torino in programma martedì. Una Hotels: Fornasiero 2, Mainini, Selva 3, Carboni 6, Hadzhyiev 13, Manfredotti A. 3, Emokhare 8, Borzacca 4, Abreu 17, Samb 7, Frashni 4, Deme 19. All. Rossetti. L’ Under 17 espugna Padova 81-97 e resta a punteggio pieno nella fase interregionale grazie ad una prestazione offensiva di alto livello con ben cinque uomini in doppia cifra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Under 19 torna alla vittoria. Colpaccio U17

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