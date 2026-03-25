L’artista aveva lasciato un patrimonio stimato superiore ai 25 milioni di euro, che comprende diritti d’autore e altri beni. La successione riguarda i membri della famiglia, che sono stati indicati come gli eredi legittimi. La vicenda mette in luce le modalità di gestione e trasmissione di un patrimonio di questa entità, senza coinvolgere figure pubbliche o terzi.

Patrimonio, diritti d’autore e famiglia: come si articola la successione di Gino Paoli e chi sono gli eredi chiamati a gestire un lascito da oltre 25 milioni di euro. La morte di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni, riporta l’attenzione non solo sulla sua straordinaria carriera artistica, ma anche sul patrimonio che lascia in eredità. Con un valore stimato superiore ai 25 milioni di euro, tra diritti d’autore, immobili e investimenti, la successione del cantautore genovese coinvolge familiari e quote definite dalla legge, aprendo un capitolo complesso tra aspetti economici e lascito culturale. Con la scomparsa di Gino Paoli si chiude un capitolo fondamentale della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’ultima volontà di Gino Paoli: chi erediterà il suo patrimonio?

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