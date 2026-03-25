L'Unione Europea ha approvato una nuova normativa che vieta l'uso di confezioni monouso per shampoo, saponi e altri piccoli prodotti utilizzati nel settore dell’hotellerie. La norma si inserisce in un piano più ampio volto a ridurre la produzione di rifiuti di plastica. Dopo l’interdizione delle bottiglie di plastica, questa misura riguarda ora le confezioni di dimensioni ridotte, con l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale di tali imballaggi.

Nuova misura Ue per ridurre la produzione di rifiuti di plastica. Dopo i cambiamenti che abbiamo visto con le bottiglie, adesso tocca alle confezioni monouso, in particolare shampoo, saponi e tutti quei mini prodotti impiegati hotellerie. L'Unione europea ha fatto del riciclo e della tutela dell'ambiente la sua missione, ed ecco dunque inserirsi questo nuovo regolamento che sarà attuato a partire dal 12 agosto 2026. Da questa data, infatti, molte cose cominceranno a cambiare per adattarsi al piano previsto dall'Ue. Lo scopo, è presto detto, è quello di diminuire la circolazione della plastica e favorire il riciclo, così da diminuire gli sprechi e ridurre l' inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima follia Ue: addio a shampoo e saponi monouso. Cosa cambia

Articoli correlati

Addio alle bustine monouso: l’UE dice stop a ketchup e maionese in formato monodoseABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 12 agosto 2026 scattano le nuove regole sugli imballaggi Nei prossimi mesi inizierà un cambiamento destinato a incidere...

Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese, addio anche ai saponi in hotel: quando scattano i nuovi divieti UeA partire dall’agosto di quest’anno, nei ristoranti dell’Unione europea non sarà più possibile usare le bustine monouso per salse, olio e aceto.

Tutti gli aggiornamenti su L'ultima follia Ue addio a shampoo e...

Discussioni sull' argomento Burro per far dormire i neonati? L'ultima follia di TikTok che preoccupa gli esperti; Follia Ue | ci chiede di consumare meno gas.

L'ultima follia Ue: addio a shampoo e saponi monouso. Cosa cambiaEnnesima mossa dell'Unione europea per ridurre il consumo della plastica e favorire il riciclo: ecco cosa succederà negli alberghi ... ilgiornale.it

Eco-follia Ue, Italia dietro la lavagna per le case greenRoma e altri 18 Paesi in procedura d'infrazione per non aver consegnato il piano ... msn.com

Cosa vuol dire prendere la patente per un campione di Formula 1 Da mesi Kimi Antonelli ha sostenuto l'esame di guida. A preparare il pilota è stata Sara Giusti, ingegnera della motorizzazione di San Marino, dove da tempo risiede il giovane bolognese. «Ab - facebook.com facebook

Che cosa è cambiato nella posizione di Santanchè rispetto agli ultimi tre anni e mezzo in cui la si è difesa dalle accuse (e dai processi) In base a cosa dovrebbe dimostrare “sensibilità istituzionale” proprio ora Sarebbe interessante che si rispondesse “nel m x.com